Mirası paylaşılamıyor

Merhum sanatçı Fatma Girik'in kardeşi Müesser Girik ve yeğeni Fatma Ahu Turanlı, vasiyetnamenin iptaline ilişkin dava açan diğer kardeş Günay Girik hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Ocak ayında yaşamını yitiren Fatma Girik, mirasını yeğeni Ahu Turanlı ve kardeşi Müesser Girik'e bırakmıştı. Diğer kardeş Günay Girik ise, ablasının vasiyetnameyi hazırladığı dönemde akıl sağlığı ile ilgili şüpheler olduğu iddiasıyla vasiyetnamenin iptali için dava açmıştı.



ADINI BİLE GEÇİRMEDİ

Fatma Girik'in 2018 yılında 2 tanık eşliğinde bu vasiyetnameyi bıraktığını dile getiren Avukat Sabit Emekdar, "Fatma Girik Hanım, vasiyetnamenin asıl amacının Günay Girik'i mirasından mahrum bırakmak olduğunu yakın arkadaş ve akrabalarına anlatmıştır. Mahkeme huzurunda dinleteceğimiz tanıklar iddiamızı doğrulayacaktır" dedi. Emekdar, "Fatma Girik, gayrimenkullerini yeğeni Fatma Ahu Turanlı ve kız kardeşi Müyesser Girik'e eşit hisseler halinde bırakmıştır. Ayrıca Günay Girik'in 2 çocuğuna, yetiştirme yurdundan koruyucu aile olarak almış olduğu Ahu Aşkar'a, hatta evde çalışan yardımcılar olmak üzere toplam 5 kişiye de belli miktarda para bırakmıştır. Ama Günay Girik'in ismi vasiyetnamede geçmemektedir" diye konuştu.



■ ADEM ÜLKER

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