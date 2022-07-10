Dilan’dan jet ski şov

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle Bodrum tatiline dolu dizgin devam ediyor. Aralık ayında sevgilisinden evlenme teklifi alan güzel oyuncunun düğün planları, işleri gereği iptal oldu ama sempatik ikili keyiflerinden ödün vermedi. Tatil için Bodrum'u tercih eden başarılı aktris, önceki gün sevgilisi Thor ile jet ski şov yaptı. El ele plaja gelen çift can yeleklerini giydikten sonra jet ski'leriyle denize açıldı.



Sempatik ikili plaja el ele yürüyerek geldi.



SU SPORLARINI SEVİYOR

UZUN süre denizde kalan Dilan Çiçek Deniz, su sporlarını çok sevdiğini söyledi. Bodrum'da yazlık almayı düşünmeyen ünlü oyuncu, "Bodrum'u da denizini de çok seviyorum. Otelde kalmayı tercih ediyorum" diye konuştu. İptal olan düğünle ilgili konuşmayan Deniz, günün geri kalanında bol bol güneşlenerek dinlendi.