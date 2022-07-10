Kağan suskunluğuna son veriyor

ATV'NİN sevilen dizilerinden 'Sevmek Zamanı' yarın akşam dördüncü bölümü ile ekrana geliyor. Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğduİsmail Gündoğdu'nun üstlendiği dizi, yeni bölümüyle seyircisini bir kez daha ekrana kilitleyecek.



SARSICI GERÇEKLERİ HAYKIRACAK

Nezarete düşen Firuze, onu Kağan'ın şikayet ettiğini düşünmektedir oysa gerçek çok farklıdır. Ferhat, soluğu kardeşinin hayatını mahvettiğini düşündüğü Kağan'ın karşısında alır. Firuze'yi kurtaran Kağan, Leyla'nın ona büyük zararlar verebileceğini anlayınca iki yıllık suskunluğuna son verir. Leyla'nın yüzüne kızlarının hayatına mal olan kaza ile ilgili sarsıcı gerçekleri haykırır. Kağan, Firuze'ye gidebilmek için zaten kağıt üzerinde olan evliliğini bitirecek adımı atar. Ancak tüm bunlar Leyla'nın Firuze'ye karşı diş bilemesine neden olur.

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