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Haberler Sarmaşık Kağan suskunluğuna son veriyor

Kağan suskunluğuna son veriyor

10.7.2022

Kağan suskunluğuna son veriyor
ATV'NİN sevilen dizilerinden 'Sevmek Zamanı' yarın akşam dördüncü bölümü ile ekrana geliyor. Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğduİsmail Gündoğdu'nun üstlendiği dizi, yeni bölümüyle seyircisini bir kez daha ekrana kilitleyecek.

SARSICI GERÇEKLERİ HAYKIRACAK
Nezarete düşen Firuze, onu Kağan'ın şikayet ettiğini düşünmektedir oysa gerçek çok farklıdır. Ferhat, soluğu kardeşinin hayatını mahvettiğini düşündüğü Kağan'ın karşısında alır. Firuze'yi kurtaran Kağan, Leyla'nın ona büyük zararlar verebileceğini anlayınca iki yıllık suskunluğuna son verir. Leyla'nın yüzüne kızlarının hayatına mal olan kaza ile ilgili sarsıcı gerçekleri haykırır. Kağan, Firuze'ye gidebilmek için zaten kağıt üzerinde olan evliliğini bitirecek adımı atar. Ancak tüm bunlar Leyla'nın Firuze'ye karşı diş bilemesine neden olur.
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