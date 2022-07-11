Bayramlaşmaya babası geldi

İrem Derici, bayramın 1. günü Alaçatı The Beach'te sahne aldı. Kalabalık bir kitleye hitap eden ünlü popçuyu dinlemeye gelenler arasında babası Hulusi Derici de vardı. İş temposu nedeniyle babasını uzun süredir göremeyen Derici, bayramda da gitme fırsatı bulamayınca babası onun konserine geldi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici babasıyla konser öncesi bayramlaşabildiğini söyledi. İlk 2 parçasını seslendirdikten sonra teknik bir sorun nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi yaşanınca İrem Derici, bu kez de şarkıyı çıplak sesle okudu.

ERCAN AKGÜN