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Haberler Sarmaşık Bayramlaşmaya babası geldi

Bayramlaşmaya babası geldi

Bayramın ilk günü Alaçatı’da sahne alan İrem Derici’yi izleyenler arasında babası Hulusi Derici de vardı. İş temposu nedeniyle uzun süredir göremediği babasıyla kuliste bayramlaştıklarını söyledi

11.7.2022

Bayramlaşmaya babası geldi

İrem Derici, bayramın 1. günü Alaçatı The Beach'te sahne aldı. Kalabalık bir kitleye hitap eden ünlü popçuyu dinlemeye gelenler arasında babası Hulusi Derici de vardı. İş temposu nedeniyle babasını uzun süredir göremeyen Derici, bayramda da gitme fırsatı bulamayınca babası onun konserine geldi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici babasıyla konser öncesi bayramlaşabildiğini söyledi. İlk 2 parçasını seslendirdikten sonra teknik bir sorun nedeniyle kısa süreli elektrik kesintisi yaşanınca İrem Derici, bu kez de şarkıyı çıplak sesle okudu.

ERCAN AKGÜN

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