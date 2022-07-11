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Haberler Sarmaşık Çilek kızın alerjisi

Çilek kızın alerjisi

11.7.2022

Çilek kızın alerjisi

POP müziğin hareketli isimlerinden Ece Seçkin, Kurban Bayramı konserlerinin ilkini Çeşme Çilek'te verdi. Mekanın ismine uyumlu olsun diye pembe renk kostümle sahneye çıkan güzel popçu, "Bugün çilek kız olayım dedim" yorumunu yaptıktan sonra dansçılarıyla birlikte tempolu bir gece sundu. Aylar önce alerjik durum nedeniyle zor günler geçiren ve tedavi gören Ece Seçkin, gece boyunca hiçbir yerini kaşımamaya özen gösterdi. En ufak bir kaşıntıda yeniden atak geçirme riski bulunan Seçkin, sevenlerine durumunu belli etmeden muhteşem bir gece yaşattı.

ERCAN AKGÜN

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