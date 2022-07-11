Faik cimrilikte bir numara!

Bayram'ın birinci günü Bodrum'da sahne alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk ikilisi esprileri ile izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. İkili Bardakçı koyunda verdikleri, rezervasyonları günler öncesinden dolan konserlerinde dinleyicilerine müzik ziyafeti çekti. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Safiye Soyman, "Hem sezonun açılış sahnesi hem de bayramın birinci günü hep beraberiz. Her yıl buradayız Buradan herkesin bayramını kutluyorum" dedi.



"TEK TAŞIMI KENDİM ALDIM"

Muhabirlerin kıyafetini gelinliğe benzetmesi üzerine, Faik Bey'den yeniden bir evlenme teklifi gelir mi sorusuna, "Gönlümü fethetmesi, kendisini yenilemesi lazım. Ben tek taşımı kendim aldım. Faik cimrilikte bir numaradır. Ben zaten kendimi aşmışım bu saatten sonra bana hediye alsa ne olur almasa ne olur. Zamanında gezdik tozduk her şeyi yaşadık. Artık bunlara takılmam" dedi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan ikili sanatçı, muhteşem performansıyla müzikseverlere büyük alkış alırken, Saik-Faik ikilisi eğlenceli tavırlarıyla da tatilcileri coşturdu.



ADEM ÜLKER

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