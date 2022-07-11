Gündüz sevgilisiyle akşam annesiyle eğlendi

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, askerliğini bitirir bitirmez soluğu kız arkadaşıyla bayram tatilinde aldı. Gündoğan'daki Danış Beach'te tüm dikkatleri üzerine çeken Tekin, sevgilisi ile gün boyu denizin keyfini çıkardı. Sürekliler şakalaşan sevgililer çevredekilerin meraklı bakışları içindeydi. Tarık Emir Tekin, akşam da Günay Restaurant Yalıkavak'ta sahne alan annesinin programını izlemeye gitti. Şevval Sam, Tarık Ediz imzalı, derin bacak dekolteli, mavi elbisesiyle göz kamaştırdı. "Bayram bahane, kavuşmak şahane... Herkese iyi bayramlar" sözleriyle misafirlerinin bayramını kutlayan Şevval Sam yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

EVREN ABDULLAHOĞLU