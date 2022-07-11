  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Sahneye provasız çıktı

Sahneye provasız çıktı

11.7.2022

Sahneye provasız çıktı
GÜÇLÜ sesiyle ve çıkardığı parçalarla kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Hande Ünsal, sevenleriyle Çeşme'de bayramlaştı. Alaçatı Forte'de mikrofon başına geçen Ünsal, şarkılarının yanı sıra sempatik kişiliğiyle de beğeni topladı. Orkestra ekibiyle ilk kez konser veren Ünsal, "Biz bugün hiç prova yapmadan sahneye çıktık. Biraz endişeliydim ama herkes işinde profesyonel olduğu için gayet başarılı bir konser deneyimi yaşadık" dedi. Zaman zaman duygusal çalışmalara yer veren başarılı popçu, 2013'te vefat eden usta oyuncu Tuncel Kurtiz'i de şiiriyle sahnede andı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA