Sahneye provasız çıktı

GÜÇLÜ sesiyle ve çıkardığı parçalarla kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Hande Ünsal, sevenleriyle Çeşme'de bayramlaştı. Alaçatı Forte'de mikrofon başına geçen Ünsal, şarkılarının yanı sıra sempatik kişiliğiyle de beğeni topladı. Orkestra ekibiyle ilk kez konser veren Ünsal, "Biz bugün hiç prova yapmadan sahneye çıktık. Biraz endişeliydim ama herkes işinde profesyonel olduğu için gayet başarılı bir konser deneyimi yaşadık" dedi. Zaman zaman duygusal çalışmalara yer veren başarılı popçu, 2013'te vefat eden usta oyuncu Tuncel Kurtiz'i de şiiriyle sahnede andı.

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