İvana, Azeri kanalında moda programı yapacak

İZMİRLİ işadamı Sezer Dermenci ile dünya evine giren eski model ve moda tasarımcısı İvana Sert'in, Azerbaycan'ın televizyon kanalı ARB'de, moda magazin programı yapacağı ortaya çıktı. Türkiye'de güzel bir moda projesi için görüşmelerin devam ettiğini de belirten İvana Sert, "Azerbaycan'da kaliteli bir ekiple televizyonda moda programı yapacağım, çekimleri heyecanla bekliyorum" diyerek şunları söyledi: "Azerbeycan'da Türkiye'nin Yıldızı ödülüne layık görüldüm. Kardeş ülkeyiz, aramızda derin sevgi bağları olan bir ülkeden ödül aldığım için gurur duydum. Yapacağımız moda magazin programıyla güzel tepkiler alacağımıza eminim."



■ FATİH ŞENDİL

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