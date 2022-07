İbrahim Tatlıses, bu yaz Çeşme'de kapılarını açan Günay Restoran'da sahneye çıktı. Çok uzun yıllar sonra ilk kez Çeşme'de konser veren Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında kızı Dilan Çıtak ile müzisyen nişanlısı Levent Dörter de vardı. Rahatsızlığı nedeniyle programın bir kısmını oturarak gerçekleştiren ünlü türkücü, repertuarında yer alan arabesk çalışmalarla sevenlerini hüzünlendirirken, hareketli türkülerle de bayram coşkusu yaşattı. Mekanda bulunan tatilciler, bazı parçalara halaylarla eşlik etti.



"DİLAN'I GEÇ BULDUM"

KIZ çocuklarına her zaman hayran olduğunu dile getiren Tatlıses, "5 kızım, 2 oğlum var. Dilan keşke erkek olsaydı. Bu kadar delikanlı bir kız tanımadım. Dilan'ı çok geç buldum ama kızım olduğu için gurur duyuyorum. Sonradan geldin, tam geldin, iyi ki geldin Dilan" şeklinde konuştu. Kendisinin iyi bir baba olamadığından da söz eden sanatçı, "Mesleğimden dolayı her gün bir yerdeyiz. Çocuklarımın, yuvamın başında olamıyorum. Yemin olsun bazen sabah uyandığımda nerede olduğu



'KONU PARA DEĞİL'

Babasıyla çok geç tanıştığını ancak sonrasında çok şey yaşadıklarını ifade eden Dilan Çıtak, "O yaşadıklarımız geçmişte eksik kalan bütün her şeyin yerini dolduruyor. İbrahim Tatlıses, tüm evlatlarına sahip çıkan biri. Bana 'Baba parası yiyorsun' diyorlar. Evet yiyorum, yemeye de devam edeceğim. Konu sadece para değil, manevi olarak da onu yemek istiyorum. Çünkü yılların kaybı var. Kendisi bunu çok güzel dolduruyor. Baya şanslıyız, torpilli gelmişiz dünyaya. İyi ki varsın baba" yorumunu yaptı.mu anlamaya çalışıyorum. Çocuklarıma vakit ayıramadığım için üzgünüm. Bir gün ölürsem sizi size emanet ediyorum. Kardeşler olarak birbirinize sahip çıkın, aranızda düşmanlık olmasın" diye vasiyette bulundu.

ERCAN AKGÜN