Ailece su güreşi

YAZ aylarında mutlaka Çeşme'ye gelen Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, 4 yaşındaki oğulları Can ile birlikte denizde eğlenceli bir gün geçirdi. Yakın arkadaşlarının da yer aldığı ortamda önce denize girip serinleyen ardından da birbirleriyle güreşen oyuncu çift, komik görüntüler oluşturdu. Yaşanan durumun Can'ı güldürmesi üzerine arka arkaya eşini suya iten Beyza Şekerci'ye Engin Hepileri'nin de karşılık vermesiyle ailece güreşmeye başladılar. Büyük mücadele veren anne ve baba, bu kez de oğullarını kucaklarına alarak suyun üstünde salladı. Enerjileri ve moralleri yerinde olan ünlü çift, örnek bir aile tablosu oluşturarak tatilin tadını çıkardı.



ERCAN AKGÜN

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