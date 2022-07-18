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Alkollü belediye başkanı konserde rezalet çıkardı

Sibel Can’ın Edremit konserinde arbede yaşandı. CHP’li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan sahneye çıkmak istedi. Görevliler izin vermeyince ortalık karıştı. Seyircilerin protestosunun ardından Başkan Arslan konser alanından ayrılırken, ünlü şarkıcı sahneyi terk etti

18.7.2022

Alkollü belediye başkanı konserde rezalet çıkardı

Ünlü sanatçı Sibel Can, Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Altınoluk amfi tiyatroda sevenleriyle buluştu. Geceye, CHP'li Edremit Belediye Başkanı'nın alkollüyken çıkardığı rezalet damga vurdu.

Konser devam ederken CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Sibel Can'a teşekkür etmek için yanına gitmek istediğini söyleyince, görevliler izin vermedi. Görevlilere tepki göstererek yerinden kalkan Başkan Arslan, konser alanının dışına çıkmak üzereyken konser ekibiyle tartıştı.


Jandarma ekipleri, görevlilerle tartışan Başkan Arslan'ı uzaklaştırmaya çalışırken, zabıtanın da gelmesiyle gerginlik yükseldi

Tartışmanın ardından kısa süreli arbede yaşandı. Jandarma ekipleri, görevlilerle tartışan Başkan Arslan'ı uzaklaştırmaya çalışırken, zabıta görevlilerinin de gelmesiyle gerginlik yükseldi. Seyircilerin protestosunun ardından Başkan Arslan konser alanından ayrılırken, Sibel Can da görevlilerin uyarısıyla konseri yarım bırakarak, kulise geçti. Sibel Can kısa bir aranın ardından konserine devam etti.

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