Yeni projeleri için forma girdi

Her yaz Çeşme'de tatil yapan Emre Altuğ, bu kez de yeni projeleri öncesi tatil molası verdi. Son parçası "Avut Beni"yi yakın zamanda müzikseverlerle buluşturan ünlü popçu, çalışma temposuna ara verip soluğu Çeşme denizlerinde aldı. Menajeri Abdullah Bulut ile birlikte The Beach Of Momo'da denize giren Altuğ, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Yeni şarkısıyla sahne programlarına ve bir başka proje için de kamera karşısına geçecek olan 52 yaşındaki popçu, spor ve diyet sonrası 12 kilo vererek hazır olduğunu herkese gösterdi.



ERCAN AKGÜN

DİĞER