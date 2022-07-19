Aliağa Sanat Günleri’nde yıldızlar geçidi yaşandı

Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye işbirliğinde, Poll Production organizasyonunda düzenlenen 'Aliağa Sanat Günleri'nin üçüncü haftasında sanat dünyasının birbirinden değerli isimleri Aliağalı sanatseverlerin konuğu oldu. Serkan Kaya verdiği konserle arabesk rüzgarı estirirken, Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Zuhal Yalçın, Sefa Zengin gibi Türk Tiyatrosu'nun sevilen isimlerinin rol aldığı oyun izleyenlere kahkaha dolu bir gece yaşattı. Aliağa Sanat Günleri'nin üçüncü haftasında Kent Park'ta 'Aykut Enişte 2', Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı'nda ise 'Aile Arasında' isimli komedi filmi izleyenlere sinema keyfi sundu. 'Rafadan Tayfa' isimli aimasyon gösterimi ise çocukların tatil neşesini ikiye katladı.

SERKAN KAYA SAHNEDE

Serkan Kaya, seslendirdiği parçalarla Aliağa'da arabesk rüzgarı estirdi. Serkan Kaya, kendisini dinlemeye gelen hayranlarını kendi adı ile özdeşleşen, söz ve müziği kendisine ait olan 'Mesele' adlı eseriyle selamladı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ünlü şarkıcıya Aliağalı üretici kadınlar tarafından el emeği ile hazırlanan Helvacı Kilimi hediye etti.