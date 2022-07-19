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Haberler Sarmaşık Konserinde doktora şiddete tepki gösterdi

Konserinde doktora şiddete tepki gösterdi

Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Göçer, artan şiddet olaylarına karşı sahneden sitem etti

19.7.2022

Konserinde doktora şiddete tepki gösterdi

ÇEŞME Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Ferhat Göçer, şarkılarıyla eğlendirirken, esprileriyle de hayranlarını kahkahalara boğdu. Kerki Solfej Organizasyon tarafından düzenlenen etkinlikte tatilcilerle buluşan sanatçı, sevenlerine keyifli bir yaz akşamı yaşattı.

MESLEĞİMİZ ZOR
ASIL mesleği doktorluk olan ve yıllardır da müzik piyasasında sağlam bir kariyer edinen Göçer, son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının artmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bizim zamanımızda öldürmek falan yoktu, sadece temiz dayak vardı. Mesleğimiz zaten zor, bir de üzerine bu şiddet olayları yaşanınca ve hatta iş ölümlere kadar gidince iyice tadı kaçtı" dedi. ERCAN AKGÜN

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