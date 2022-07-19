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Ozan hep aynı

BODRUM’DA bir kadın arkadaşıyla görüntülenmesinden rahatsız olan Ozan Güven, gazetecilere tepki gösterdi

19.7.2022

Ozan hep aynı

Uzun süredir ortalarda olmayan oyuncu Ozan Güven önceki gün Bodrum Ortakent'te görüntülendi. Sakallı hali dikkatlerden kaçmayan oyuncu, yanında bir kadın arkadaşıyla görüntülendi.

Kadın arkadaşının yüzünü saklaması dikkatlerden kaçmazken, Güven görüntülendiğini fark edince her zamanki gibi muhabirlerin yanına gelerek taşkınlık yapmaya çalıştı. Görüntü alınmasından rahatsız olan oyuncu, "Neden böyle gizli gizli çekim yapıyorsunuz. İnsan gibi gelip izin alsanız olmaz mı? Ben de size poz veririm, ama böyle yapmayın. İnsanlar rahatsız oluyor" dedi.

EVREN ABDULLAHOĞLU

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