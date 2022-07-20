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Haberler Sarmaşık Burak Sergen iyi ki Ayvalık’ı keşfetti

Burak Sergen iyi ki Ayvalık’ı keşfetti

20.7.2022

Burak Sergen iyi ki Ayvalık’ı keşfetti
KORONAYA yakalanarak uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Burak Sergen, sağlığına kavuşmasının ardından Balıkesir'in dünyaca ünlü turistik ilçesi Ayvalık'ta kamp kurdu. Usta oyuncu, menajeri Melkan Öz ile Sahilkent mahallesinde iki ayrı mavi bayraklı plaja sahip olan Engürü Sitesi'ndeki Batı Plajı'nda bir yandan çalışmalarını programlarken, bir yandan da denize girip güneşleniyor.
BUGÜNE kadar tatil tercihlerini Güney Ege'den yana yaptığını ama Kuzey Ege'yi yeni yeni keşfettiğini kaydeden Sergen, "Bu bölgenin havası ve serinliği bana çok iyi geldi. Koronavirüsü atlattım ama şimdi daha fazla özen gösteriyorum. Hayata geçireceğimiz bir sürü proje var, tiyatro var. Aynı zamanda benim bir rock grubum vardı, onu da yeniden faaliyete geçireceğiz" dedi. ■ SUAT SALGIN
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