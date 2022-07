Fettah Can uyardı: Şarkılarım tehlikeli!

ÇEŞME gecelerinin vazgeçilmez isimlerinden Fettah Can, bu kez de Alaçatı Forte'de sahne aldı. Yıllardır pek çok ünlüye şarkı sözü veren Can, gece boyunca hem o meşhur parçalarını hem de yeni çalışmalarını seslendirdi. Taktığı gözlükle dikkat çeken ve konuyla ilgili açıklama yapan sanatçı, "Bu arada gözlüğü şekil olsun diye takmıyorum. Gerçekten gözlerim sorunlu. Bu sahne ışıkları 30 yıldır canıma okudu, o yüzden onları biraz kırsın diye takıyorum. Şekil şemalle gerçekten işim yok. Benim sadece bir sesim var ve iyi şarkı söylemeye çalışıyorum, o kadar" dedi. Hareketli parçalardan sonra slowlara geçen Fettah Can, "Benim çok ruh hastası şarkılarım var. Böyle ortamlarda onları dinlerken bazı kişilere elinizde olmadan söylemeyeceğiniz şeyleri söyleyip, mesaj atabilirsiniz. O yüzden telefonlarınızı uçak moduna alın bence" tavsiyesinde bulundu.

ERCAN AKGÜN