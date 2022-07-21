Evde sağlık hizmetleri süreklilik ister

Özel İzmir Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi Tıbbi Direktörü, aile hekimliği uzmanı Dr. İbrahim Sivrikaya evde sağlık hizmetlerinin bir seferlik yapılacak bir iş olmadığını belirterek, "Uzun süreli evde sağlık hizmetleri tedavide başarıyı getirir. Evde sağlık hizmetlerinin temelinde yaşlanmış, yaşlanma sürecinde sağlıksız yaşlanmış ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı hale gelmiş kişiler yer almaktadır. Evde sağlık hizmeti bu aşamadan sonra tüm yaşamı kapsayan bir alandır" dedi.

ZAMAN VE PARA HARCANIR

Hastanın ne kadar yürüyebildiği, nasıl beslendiği, kaç ilaç kullandığı, günde ne kadar insan ziyaret ettiğinin önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Dr. İbrahim Sivrikaya, "Bu hastalara bütüncül bakışla uzun süreli planlar yapmak gerekir. Bu planlama hastanın bakımıyla ilgilenen sağlıklı bireyleri de içerir. Uzun süre bakıma muhtaç olan kişinin, ona bakmakla görevli aile bireyleri daha çok para harcar. Zamanla yaşlının yanında daha çok kalmak zorundadırlar ve bu onları bazen öfkelendirebilir ve vicdan azabı çekebilirler" dedi.

DIŞLANMIŞ HİSSETMEMELİ

Sivrikaya, "Gazi Evde Bakım olarak uzun süreli bir planlamada evin sosyo ekonomik seviyesi, yaşam kalitesi, hastanın düşme riskini, bakıcıların hastalığa karşı ne kadar bilgisi olduğunu değerlendiriyoruz. Yüksek tansiyon hastası, Alzheimer ve demans hastalarının bakımında nüanslar var. Bunları bakan kişilere anlatıyoruz. Evdeki hasta evin bir parçası olduğunu hissetmelidir. Eve bir şey alınacağı zaman sorulmalı, gelecek misafir hakkında bilgi verilmelidir. Böylece hasta kendisini dışlanmış hissetmez" ifadelerinde bulundu.