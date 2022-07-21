Stajyerlerden kim kazanacak?

ATV'NİN sevilen dizisi İçimizdeki Ateş final bölümüyle bu akşam saat 21.45'te ekranda olacak. Son bölümde, TT Holding davasını kazanmanın şerefine hukuk bürosunun bahçesinde tertiplenen küçük partide, Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli mesaj neşeli havayı darmadağın eder. Doğan Yener, Savcı Koray'dan Erkan Tüzün'ün ölüm raporunun geldiğini ve rapora göre adamın öldürülmüş olduğunu öğrenir. Ayrıca evinde yapılan aramalarda bir alyans ve hediye paketinde çocuk oyuncakları bulunduğunu da öğrenir. Doğan Yener'in şüpheleri onaylanmıştır. Erkan Tüzün'ün katilleri İpek'in katilleridir. Doğan Yener stajyerlerine bir dava dosyası verir ve hepsini bu dava ile test eder.

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