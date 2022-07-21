Şuruplu tatlıyı bırak dondurmaya bak!

Yazın vazgeçilmez lezzeti dondurma, tatlı ve soğuk olması yüzünden zararlı gibi görülse de dengeli tüketildiğinde faydaları saymakla bitmez. Dondurma süt veya meyvelerin aromayla tatlandırılmasıyla üretilir. Özellikle çocukların sıcak havalarda tüketmeye doyamadığı dondurma, uzmanlara göre yazın şuruplu tatlıların yerine daha çok tercih edilmelidir. Dondurma B12, B6, D, C ve E vitaminlerine sahiptir. İçeriğindeki fosfor ve kalsiyum sayesinde diş ve kemik sağlığı için etkilidir. Stresi azaltır, uykusuzluğa iyi gelir.

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