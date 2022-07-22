Bir günlüğüne tanıştıkları yaza döndüler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile tasarımcı eşi Nihan Buruk, evlilik yıldönümlerini kutlamak için bir günlüğüne Çeşme'ye geldi. İşleri gereği biri Avusturya'da kampta, diğeri de kendi giyim markasını büyütmek için Paris'te bulunan çift, ilk tanıştıkları ve kendileri için büyük anlam ifade eden Çeşme'de buluştu.

15'inci evlilik yıldönümlerini kutladıklarını söyleyen Nihan Hanım, "İki farklı ülkede olsak bile aşkımız zaman ve mekan tanımıyor. Dünyanın neresinde olduğumuz fark etmiyor. O noktayı çoktan geçtik. İnsanlar bir ömür yaşayıp 1 günü birlikte geçiremiyor. Bizim için bu bir gün çok güzel oldu. Çeşme bizi tazeliyor" diye konuştu.

MARKAMI DÜNYAYA DUYURACAĞIM

Yoğun bir kamp döneminde olduklarını ifade eden Okan Buruk ise "Kısıtlı süre de olsa eşimi gördüğüm için mutlu oldum. Futbol sezonu için şu anda hazırlıklar iyi gidiyor. Hedeflerimiz büyük. O yüzden çok çalışıyoruz. Başarılı olmanın yolu çok çalışmaktan geçiyor. İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz" dedi.

Kendi markası St. Nian'ı tamamen Paris'e taşıdığını belirten Nihan Buruk, "Hem toptan hem perakende satışlar için artık Paris'teyim. Fashion Week'e hazırlanıyorum. Kendi markamı dünya markası yapabilmek için bir adım atmış oldum. Dünyada 4 moda merkezi var, biri de Paris. Fransızca eğitim aldığım için mesleğimi Paris'te sürdürmeye karar verdim" dedi. ERCAN AKGÜN