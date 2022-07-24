Bağcan’dan Aleyna’ya: Sana hep inandım

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Amerikan müzik dergisi Billboard'a verdiği röportajıyla büyük yankı uyandırdı. Spotify'ın Equal listesindeki diğer şarkıcılarla bir araya gelen Tilki'nin, Bilboard'a konuşması önemli bir başarı olarak değerlendirildi. Çocukluğundan beri bu anın hayalini kurduğunu dile getiren genç şarkıcı, kendisi gibi şarkıcı olan Ariete ve Sara James'le birlikte Billboard dergisinde müzik sektöründeki kadın eşitliği ve görünürlük üzerine yorumda bulundu.

'DÜNYALAR BENİM OLDU'

Billboard'a röportaj veren ilk Türk şarkıcı olan Aleyna Tilki, dergide "Size ve müzikal yolculuğunuza katılmış olan kadınlar kimler?" sorusuna, "Dua Lipa, ilk single'ım 'Retrograde'nin yazarlarından biriydi ve bu benim için dünyalar demekti. Türk efsanesi Selda Bağcan beni her zaman müzikal ve duygusal olarak destekledi" diye yanıt verdi. Bu cevap sonrasında ünlü şarkıcı Selda Bağcan da sosyal medya hesabından "Sevgili Aleyna, sana hep inandım. Gelecekteki başarılarının gururlu seyircisi..." paylaşımında bulundu.

'İLGİ ALANI İÇ ÇAMAŞIRIM MI'

Bu arada Aleyna Tilki de röportajdan sonraki gün sosyal medya hesabından, "Son fotomu 'muhafazakarlık' adı altında eleştirenler; hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz. Eğer algınız önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard'a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa, sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır" sözleriyle sitemini dile getirdi.