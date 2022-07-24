Hamilelere özel yaz beslenmesi

Beslenme ve diyet uzmanı Serap Güzel yaz gebelerine önerilerde bulundu. Güzel "Hangi dönem olursa olsun hamilelerin alacağı kilo sınırlıdır ve bunu aşmamak gerekir. Yaz dönemi de yine sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli, 10-12 kg'dan fazla alınmamalıdır" dedi. Beslenme ve diyet uzmanı Serap Güzel, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı:

FAZLA TUZ ÖDEMI ARTIRIR:

Tuz vücutta su tutacağı için ödemi daha da artırır. Bu nedenle pişmiş yemeklere ve salatalara tuz eklenmemelidir.

KARPUZA DIKKAT!:

Karpuz sağlıklı olduğu kadar şeker de içerir. Fazla karpuz tüketimi kilo artışına, gestasyonel diyabeti olan anneler için de yine kan şekerinde yükselmelere neden olabilir.

EN IYI IÇECEK SU: Sıvı ihtiyacımız için sadece su yeterli. Çay ve kahve su yerine geçmez, hamilelikte bitki çayları da riskli olduğu için su en iyi içecektir.

PASTANE DONDURMASI

YIYIN: Hazır dondurmalar yerine pastane dondurması dediğimiz kremasız ve yağı daha az olan sade, meyveli dondurmalar tercih edilebilir.

GAZLI IÇECEK TÜKETMEYIN:

Serinlemek için gazlı ve şekerli içecekler yerine süt, ayran, kefir tüketilmeli.

BOL SEBZEYI EKSIK ETMEYIN

Yeşil sebzeler bizim için vücuttan fazla suyu atar, yaz sebzelerinden semizotu, taze fasulye, bakla, bamya gibi sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin.