İzleyicilerine Candan teşekkür

CANDAN Erçetin, yazın ilk Çeşme konserini Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda verdi.

Her zamanki gibi şarkılara eşlik eden kalabalık bir dinleyici kitlesiyle karşılaşan Erçetin, "Benim konserlerimdeki korolar o kadar muhteşem ki. Kimseyi inandıramıyorum. Sözleşip geliyorsunuz sanıyorlar. Hatta başlarda soruyorlardı, 'Girişte bir sınava falan mı tabi tutuluyorsunuz' diye. Artık öyle olmadığını onlar da biliyor. Epeyce şaşıranlar var bu duruma. Mükemmel bir koroyla karşılaşıyorum her defasında. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu. ERCAN AKGÜN