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Haberler Sarmaşık Tatlıses iki saat sahneden inmedi

Tatlıses iki saat sahneden inmedi

24.7.2022

Tatlıses iki saat sahneden inmedi
ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses'in, Muğla Bodrum'da verdiği konserde yer yerinden oynadı. Günay Restoran'da sahne alan Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Bodrum'da yeniden sahnelere dönen Tatlıses, unutulmaz şarkılarıyla sevenlerine müzik ziyafeti çekti. Ünlü sanatçı hareketli parçalarıyla sevenlerini bir an olsun yerinde oturtmadı. Yaptığı esprilerle de hayranlarını kahkahalara boğan Tatlıses, canlı performansıyla Yalıkavak'ı inletti. 2 saat boyunca sahnede kalan Tatlıses performansıyla tam not aldı. ■ ADEM ÜLKER
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