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Haberler Sarmaşık Şeyma ve Cüneyt’e yeni sezon bakımı

Şeyma ve Cüneyt’e yeni sezon bakımı

26.7.2022

Şeyma ve Cüneyt’e yeni sezon bakımı
ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde rol almaya hazırlanan güzel oyuncu Şeyma Korkmaz ve Kardeşlerim dizisinin yıldızı Cüneyt Mete, yeni sezon öncesi bakıma girdi. Ünlü çift, geçtiğimiz gün soluğu Bağcılar'daki Üniversite Hastanesi'de aldı. Check Up yaptırıp tepeden tırnağa sağlık kontrolü olan Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete, son olarak Doç. Dr. Aylin Kılıç'a giderek göz muayenesi yaptırdı. Hastaneden sağlıklı bir şekilde ayrılan ünlü çift, objektiflere mutluluk pozu vermeyi ihmal etmedi.
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