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Haberler Sarmaşık TOGG’u inceledi

TOGG’u inceledi

26.7.2022

TOGG’u inceledi

SAHNELERİN usta isimlerinden İzzet Yıldızhan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yakın arkadaşlarıyla bir araya gelen Yıldızhan'ın ilk durağı Kuaförü Şükrü Dudu oldu. Sonrasında meydan katında bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla bir araya gelen usta sanatçı, yemek eşliğinde arkadaşlarıyla sohbet etti. Zorlu Alışveriş Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde sergilenmeye başlayan yerli otomobil 'Togg'u inceleyen Yıldızhan, önümüzdeki yıl trafikte olması planlanan yerli otomobili çok beğendiğini söyledi.

HEMEN SATIN ALACAĞIM
YILDIZHAN, "Burada yakından inceleme fırsatım oldu. Gerçekten çok başarılı ve çok şık bir araç olmuş. İnşallah en kısa zamanda seri üretime geçer. Ben şimdiden araştırmalara başladım ve ön satış için şimdiden bekliyorum. Çıkar çıkmaz inşallah almayı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

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