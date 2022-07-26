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Haberler Sarmaşık Ustayı dinlerken hem güldüler hem eğlendiler

Ustayı dinlerken hem güldüler hem eğlendiler

Erol Evgin’in Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konsere ünlü isimler de geldi

26.7.2022

Ustayı dinlerken hem güldüler hem eğlendiler

POP müziğin duayenlerinden Erol Evgin, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda muhteşem bir yaz konseri verdi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
TÜRK Bayrağımızın renklerinde kırmızı-beyaz sahne kostümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Evgin, geçmişten günümüze unutulmayan parçalarını seslendirdi.

Şarkı aralarında yaptığı esprilerle neşeli dakikalar yaşatan sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında oyuncu Ece Uslu, İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak, ikiz modacılar Hande Gülşen Yontuç ve Duygu Gülşen Tarablus da vardı. 2 arkadaşlarıyla birlikte toplam 5 kız olarak konsere gelen hanımlar, eğlenceli bir gece yaşadı. ERCAN AKGÜN

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