Geçmeyen baş dönmelerini ciddiye alın

Toplumda çok sık görülen ve hastaların günlük yaşantısını olumsuz etkileyen Vertigo (Baş Dönmesi) halk arasında kulak kristallerinin yerinden oynaması olarak da bilinen bir problem. Hastalar genelde başlarını sağa yada sola çevirdiklerinde, öne doğru eğildiklerinde veya yataktan kalktıklarında bir anda ciddi baş dönmesi yaşadıklarını belirtirler. Bu tür problemi olan hastaların en yakın zamanda kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvurması gerekir.

SAÇ KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN BESLENMEYE DİKKAT

SAÇLARINIZ çok dökülüyorsa beslenmenize dikkat etmeniz gerekir. Özellikle A,C,E vitaminlerinden zengin bir beslenme şekliyle saçlarınızın dökülmesinin azaldığını fark edebilirsiniz.

SAÇ kaybı için, bu probleme yönelik üretilen şampuan ve saç kremlerinin kullanılması da faydalıdır. Beslenme alışkanlığına saç liflerinin güçlenmesine yardım edecek gıdaların eklenmesi gerekir. Yumurta, ıspanak, somon gibi yağlı balıklar, yeşil çay, avokado, nar, fındık gibi A, C ve E vitamininden zengin gıdaların alınması saç dökülmesini önemli ölçüde durdurur.