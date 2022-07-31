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Haberler Sarmaşık İlhan İrem'e veda

İlhan İrem'e veda

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlendi. Törenin ardından İrem’in naaşı Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi

31.7.2022

İlhan İrem’e veda

TEDAVİ gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle 67 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı İlhan İrem, tabutunun Türk bayrağına sarılmasını, kendisi için Atatürk Kültür Merkezinde bir tören yapılmasını ve Aşiyan Mezarlığına defnedilmeyi vasiyet etmişti.

Usta sanatçının vasiyeti üzerine, Türk bayrağına sarılı tabutu tören için Atatürk Kültür Merkezine getirildi.

AŞİYAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
AKM'DE gerçekleştirilen törene, İlhan İrem'in eşi Hansu İrem, dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Törende İlhan İrem'in şarkılarıyla hazırlanan kısa video gösterimi izletildi. Usta sanatçı için törende konuşmalar da yapıldı. Törende dostları da İlhan İrem'i anlattı. Konuşmaların ardından İrem'in naaşı İBB zabıta tören taburu tarafından cenaze namazı için Bebek Camii'ne götürüldü. Sanatçının üçüncü vasiyeti de yerine getirilerek naaşı Aşiyan Mezarlığına defnedildi.

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