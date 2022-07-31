Murda-Hadise ortaklığı çok yakında

YAZ turizmiyle hız kazanan Bodrum gecelerinde ünlü mekanlarda ünlü isimler sahne almaya devam ediyor. Önceki gece rapçi Murda, Gümbet Barlar Sokağı'nda sahne aldı. Murda'yı izlemek için binlerce kişi izdiham oluşturdu. Yaklaşık 2 saat sahne alan sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen parçalarını seslendiren Murda'ya hayranları da eşlik etti.

Konser sonrası açıklama yapan Murda, "Hadise ile beraber yeni projeler gelecek. Yakın zamanda yeni bir albüm geliyor. Albümün tepkileriyle peş peşe farklı şeyler de gelecek. Enerjiler tutuşursa farklı sanatçılar ile tanışırım ve beraber iş yapabilirim. Bazı insanların şarkılarına rap dahil etmesi normal, çünkü biz en büyüğüyüz" dedi. ■ ADEM ÜLKER