Sibel Can, bu yazın ilk Çeşme konserini Temmuz sonunda verdi. Kerki Solfej aracılığıyla Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Can, her zamanki sıcakkanlı tavırlarıyla beğeni topladı. Hareketli parçalarda coşup eğlenen konuklar, slow şarkılarda da sanatçının isteği üzerine eşleri ve sevgilileriyle dans etti. Binlerce hayranı konser alanını doldururken, sanatçıyı ücretsiz olarak izlemek isteyen onlarca kişi de tiyatro binasının karşısındaki dağlık alana akın etti.