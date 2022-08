Sonsuza dek...

Türkiye'nin en büyük kültür ve eğlence platformlarından D&R, Esra Kazancıbaşı Öztekin'in, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz sanatçı eşi Rasim Öztekin'e ithaf ettiği "Sonsuz Aşk... Rasim'im" adlı yeni kitabının lansmanına ev sahipliği yaptı. Rasim Öztekin'in müdavimi olduğu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan D&R Kanyon mağazasında 26 Temmuz Salı günü gerçekleştirilen tanıtım ve ilk imza günü etkinliğine, Rasim Öztekin'in yakın dostları Semra-Cansın Akarol, Ahmet Kural, İlker Ayrık, Birol-Burcu Güven, Müfit Can Saçıntı, Aydın Sarman, Vecihi Tokuç ve sevenleri katıldı.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Herkes için bir keşif dünyası sunan D&R, gazeteci Esra Kazancıbaşı Öztekin'in eşi Rasim Öztekin ile el ele geçen yirmi yıllık beraberliklerini ve aşklarını anlatan "Sonsuz Aşk... Rasim'im" isimli yeni kitabının lansman ve ilk imza gününe ev sahipliği yaptı. Esra Kazancıbaşı Öztekin'e bu anlamlı günde Rasim Öztekin'in yakın çevresi ve sevenleri de eşlik etti.

GELİRİ TİYATRO ÖĞRENCİLERİNE

Kanyon D&R'da gerçekleşen lansmanda kitabının, sevdiğini kaybeden herkesin acılarına da ışık olacağını söyleyen Öztekin, okurlarla keyifli bir sohbete imza atarak yeni kitabını kitap tutkunları için imzaladı. Esra Kazancıbaşı Öztekin'in, kitabın gelirlerini bağışlayacağı ÇYDD Rasim Öztekin Tiyatro Bursu ile halen 6 öğrenci tiyatro eğitimi görüyor.

'GÜLEÇ YAPISININ ARKASINDA KIRILGAN BİR RASİM VARDI'

ÖZTEKIN, "Kitap ikimizin 35'den sonra bulduğu aşkı anlatmanın yanı sıra aslında yaşanmışlıklardan da yola çıkan bir kişisel gelişim kitabı diyebiliriz. Rasim çok sevgi dolu, hayvanları seven, doğayı seven biriydi. Herkesin tanıdığı güleç, komedyen bir Rasim Öztekin, aslında her şeyi çok düşünen, çok kırılgan biriydi. Kitapta aşkın, sevginin yanı sıra Türk tiyatrosunun simgesi kavuğu aldıktan sonra oynayamadan devretmesine çok üzüldüğü bölümler de yer alıyor" dedi.

SUAT SALGIN