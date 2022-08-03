Altın Portakal’ın jüri başkanı Ustaoğlu oldu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ana jürisine yönetmen, senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu başkanlık edecek. Yapılan açıklamayla, tüm filmlerin Türkiye'deki ilk gösterimlerini yapacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine, 1984 yılında çektiği ilk kısa filmi 'Bir Anı Yakalamak'tan son filmi 'Tereddüt'e kadar geçen süreçte ulusal ve uluslararası alanda ödüllere layık görülen senarist, yönetmen ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu'nun başkanlık edeceği duyuruldu.

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