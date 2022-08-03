  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Altın Portakal’ın jüri başkanı Ustaoğlu oldu

Altın Portakal’ın jüri başkanı Ustaoğlu oldu

3.8.2022

Altın Portakal’ın jüri başkanı Ustaoğlu oldu
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ana jürisine yönetmen, senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu başkanlık edecek. Yapılan açıklamayla, tüm filmlerin Türkiye'deki ilk gösterimlerini yapacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine, 1984 yılında çektiği ilk kısa filmi 'Bir Anı Yakalamak'tan son filmi 'Tereddüt'e kadar geçen süreçte ulusal ve uluslararası alanda ödüllere layık görülen senarist, yönetmen ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu'nun başkanlık edeceği duyuruldu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA