“Sana silah yakışmadı Aleyna!”

ALEYNA Tilki, konser için geldiği Artvin'in Arhavi ilçesinde 48'inci Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Festival sonrası Rize'ye gidip, deniz seviyesinden 2 bin 450 metre yükseklikteki Samistal Yaylası'na çıkan şarkıcı, ayağına yün çorap ve kara lastik giydi, kafasına da poşu bağladı. Gezdiği yaylada eline tabanca alıp, ateş eden Tilki, o anlara ait görüntüyü, sosyal medya hesabından 'Bang bang' notuyla paylaştı. Binlerce kişinin izlediği videoya yüzlerce yorum geldi. Takipçilerinden kimi, yorumlara "Silah gerçekse ya bir kuşa denk gelse ya da yorgun mermi birine denk gelse?", "Şiddete karşı paylaşımlar yapıp silah (!) yakışmadı Aleyna" yazdı. Kimi sosyal medya kulalnıcıları ise "Helal olsun sana" ifadelerinde bulundu.

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