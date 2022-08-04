  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Özgü Namal Bodrum’da ortaya çıktı

Özgü Namal Bodrum’da ortaya çıktı

4.8.2022

Özgü Namal Bodrum’da ortaya çıktı
YAKLAŞIK iki yıl önce eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden oyuncu Özgü Namal, yıllar sonra geldiği Bodrum'da görüntülendi. Başarılı oyuncu önceki gün Ortakent'teki bir otelde çocukları ile birlikte kahvaltı yaparken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin etrafta olduğundan haberdar olan Namal görüntü vermemek adına otelin beach'ine inmemeyi tercih etti. Eşinin ani ölümünü ardından Köyceğiz'de bulunan evine bir daha uğramayan ve İzmir'de yaşamaya başlayan başarılı oyuncunun tatil için geldiği Bodrum'da bir proje ile ilgili görüşme yapacağı öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA