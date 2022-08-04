Peter Parker yazgısını kabulleniyor

MARVEL Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek Adam: Evden Uzakta, bu akşam atv ekranında izleyiciyle buluşacak. Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla gelişen olaylar anlatılacak. Peter'ın evden uzakta arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam'ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.

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