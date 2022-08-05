Pozitif çıkan HPV testi kanser anlamı taşımaz

HPV testinin pozitif olmasının hekimlere sık sorulan sorular arasında olduğunu belirten Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) dönem dönem HPV taraması yapılmaktadır. Bazen de hasta kendi jinekoloğunda HPV testi yaptırmış olarak gelmektedir. Esasen HPV taramasının ülke çapında yapılması, rahim ağzı kanseri ile mücadelede oldukça önemlidir. Ancak HPV testi pozitif çıktığında hasta büyük panik yaşamakta. Kendisinin kanser olduğu sonucuna varmaktadır" dedi.

POZİTİFSE KORKMALI MIYIZ?

HPV testinin 200'e yakın tipi olduğunu kaydeden Op. Dr. Gürbüz, "Bunların yaklaşık yüzde 40'ı Genital Bölge HPV virüsleridir. Bunların çoğu düşük riskli HPV virüs tipleri olup rahim ağzı kanseri oluşturma riskleri düşüktür. Ancak HPV'nin rahim ağzında kanser riski oluşturan tipleri de vardır.

HPV 16-18-31-33-35-39-45-52-56- 58-59-66 ve 68 yüksek riskli tiplerdir. Özellikle HPV 16 ya da 18 tüm rahim ağzı kanserlerinin yüzde 70-80'ini oluşturmaktadır. Bu tipler pozitif ise mutlaka kolposkopi yapılmalıdır" diye konuştu.

GEREKİRSE BİYOPSİ ALINABİLİR

Diğer yüksek riskli tipler pozitif ise rahim ağzı durumunun değerlendirileceğini söyleyen Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Bu durumda smear alınır. Smear sonucunda herhangi bir anormal hücre bulunuyor ise yine Kolposkopi yapılmalıdır. HPV testiniz pozitif ise şu anda kanser olduğunuz anlamına gelmez. Ancak ileride rahim ağzı kanseri gelişme riskiniz olduğunu gösterir" şeklinde konuştu.