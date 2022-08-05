  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Sevgiliyle deniz keyfi

Sevgiliyle deniz keyfi

5.8.2022

Sevgiliyle deniz keyfi
SON çıkardığı teklisi "Yürü be" ile hızlı bir çıkış yapan ve bunun sevincini yaşayan ünlü şarkıçı Nihan Akın, iş insanı sevgilisi Enis Tunay ile Bodrum tatiline devam ediyor. Önceki gün Akvaryum Koyu'nda görüntülenen şarkıcının oldukça keyifli olduğu görüldü. Sevgilisi Enis Tunay ile önce el ele tekneden denize atlayan Akın, daha sonra bol bol yüzdü. Suyun içinde romantik anlar yaşayan çift, günün geri kalanını teknede geçirdi. Kaldıkları koyda yeni şarkısını son ses açan güzel popçu çevredeki tatilcilerin dikkatini çekmeyi de başardı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA