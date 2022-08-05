Sevgiliyle deniz keyfi

SON çıkardığı teklisi "Yürü be" ile hızlı bir çıkış yapan ve bunun sevincini yaşayan ünlü şarkıçı Nihan Akın, iş insanı sevgilisi Enis Tunay ile Bodrum tatiline devam ediyor. Önceki gün Akvaryum Koyu'nda görüntülenen şarkıcının oldukça keyifli olduğu görüldü. Sevgilisi Enis Tunay ile önce el ele tekneden denize atlayan Akın, daha sonra bol bol yüzdü. Suyun içinde romantik anlar yaşayan çift, günün geri kalanını teknede geçirdi. Kaldıkları koyda yeni şarkısını son ses açan güzel popçu çevredeki tatilcilerin dikkatini çekmeyi de başardı.

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