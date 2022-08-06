Arda Kural tanımıyor

BİR süredir psikolojik tedavi görmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Arda Kural, yeni tarzı ve yer aldığı projelerle geçtiğimiz haftalarda adından söz ettirmişti. Ailesinin Büyükçekmece'de oturduğu öğrenilen Kural'ın, iddiaya göre önceki gün gece saatlerinde sahilde bulunan bir mekanda olay çıkardığı kaydedildi. Zor dönemler geçiren Arda Kural'ın, mekanda kendisiyle sözlü tartışmaya giren güvenlik görevlisine yumruklar savurup darp ettiği iddia edildi. Olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alınan Kural, karakola götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ünlü isim serbest bırakıldı. Kural'ın sahildeki kavgasından önce erkek kardeşi A.K'yi tehdit edip darbettiği, annesi G.Ç'yi de tehdit ettiği öne sürüldü. Ailesinin Kural'dan şikayetçi olduğu öğrenilirken, yakışıklı oyuncunun aile üyelerine karşı 1 ay uzaklaştırma cezası aldığı belirlendi.