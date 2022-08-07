5-HTP ile gelen mutluluk

Mutluluk hissetmemizde temel etkisi olan hormonlardan biri ise serotonin hormonu. Serotoninin vücutta az üretilmesi bireylerin kendini kronik olarak mutsuz hissetmesine neden olabilir. 5-Hidroksitriptofan (5-HTP) ise vücudun doğal olarak ürettiği bir amino asittir. Vücut bu aminoasidi, sinir hücreleri arasında sinyal gönderimi sağlayan bir kimyasal olan serotonin üretmek için kullanır. Düşük serotonin seviyeleri depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları, kilo alımı ve diğer sağlık sorunları ile ilişkilidir. Bu nedenle bu şikayetler yaşandığında, vücudun serotonin üretimini arttırmanın çeşitli faydaları vardır. Şimdi gelin birlikte bu etkiye sahip 5-HTP'nin bilime dayalı 5 faydasını inceleyelim.

1. DOYGUNLUK HİSSİNİ ARTTIRARAK KİLO KAYBINA YARDIMCI OLABİLİR

5-HTP'nin tokluk hissini artırarak daha az yeme ile kilo vermeye yardımcı olduğu düşünülmektedir. Kilo kaybı, açlık hissettiren hormonların üretimini artırabilir. Bir süre sonra duyulan sürekli açlık hissi, uzun vadede kilo vermeyi sürdürülemez hale getirebilir. 5-HTP, bu açlık hormonlarına karşı etki gösterir. Yapılan bir çalışmada, diyabetli 20 kişiye rastgele iki hafta boyunca 5-HTP veya plasebo verilmiştir. Çalışma sonunda 5-HTP alanların plasebo grubuna kıyasla 1 günde yaklaşık 435 kalori daha az tükettiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu çalışmada 5-HTP alanların günlük karbonhidrat tüketiminin de daha az olduğu sonucuna da ulaşılmıştır



2. SEROTONİN DÜZEYLERİNİ ARTTIRARAK DEPRESYON TEDAVİSİNE YARDIMCI OLUR

5-HTP'nin depresyon semptomları üzerindeki etkileri ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Depresyonun kesin nedeni tam olarak bilinmese de, bazı araştırmacılar serotonin dengesizliğinin ruh halini depresyona yol açacak şekilde etkileyebileceğini söylemektedir. 5-HTP takviyeleri düşük serotonin seviyelerini artırarak depresyonu tedavi etmeye yardımcı olabilir. Yapılan birkaç çalışmada 5-HTP'nin depresyon semptomlarını azalttığı bulunmuştur ancak bu çalışmada plasebo kullanılmamıştır. Başka bir araştırmada, 5-HTP'nin antidepresan ilaçlarla birlikte alımında antidepresif etkisinin, tek başına kullanımlara kıyasla daha güçlü olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu konuda kesin bir yargıya ulaşmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

3. FİBROMİYALJİ BELİRTİLERİNE KARŞI OLUMLU ETKİ SAĞLAYABİLİR

5-HTP'nin, genel halsizliğin yanı sıra kas ve kemik ağrısı ile karakterize bir durum olan fibromiyalji semptomlarını iyileştirebileceği de düşünülmektedir. Şu an için fibromiyaljinin bilinen bir nedeni yoktur, ancak düşük serotonin seviyelerinin bu durumla yakın ilişkili olabileceği ön görülmektedir. 4. Migren ataklarının sayısını azaltmada etkilidir Migrenin pek çok nedeni olabilir ancak düşük serotonin seviyelerinin de migren atakları ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 5-HTP, serotonin üzerinde artış sağlayarak migren ataklarında olumlu etki sağlayabilir. 124 kişi ile yapılan bir çalışmada migren atağı yaşayanlarda, 5-HTP ve yaygın bir migren ilacının etkileri kıyaslanmıştır. 6 ay boyunca günlük 5-HTP takviyesi alımı, katılımcıların yüzde 71'inde migren ataklarının sayısında önemli ölçüde azalma sağlamıştır. 48 öğrenci ile yapılan başka bir çalışmada, 5-HTP ve plasebo grubu kıyaslanmıştır. Plasebo grubunda yüzde 11'lik, 5-HTP alan grupta ise ağrı sıklığında yüzde 70'lik bir azalma tespit edilmiştir.



5. MELATONİN ÜRETİMİNİ ARTTIRARAK UYKUYU TEŞVİK EDEBİLİR

Melatonin uykunun düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Seviyeleri, uykuyu teşvik etmek için akşamları yükselmeye başlar ve sabahları uyandırmaya yardımcı olmak için düşer. 5-HTP vücuttaki melatonin üretimini artırarak uykuyu teşvik edebilir. Yapılan deney çalışmalarında, 5-HTP'nin uyku kalitesini iyileştirdiği ve özellikle GABA ile birleştirildiğinde etkisinin daha büyük olduğu tespit edilmiştir.

DİKKAT!

BAZI ilaçlar serotonin üretimini arttırır. Bu ilaçları 5-HTP ile birleştirmek vücutta tehlikeli serotonin seviyelerine neden olabilir. Diğer ilaçlarla olumsuz etkileşim potansiyeli nedeniyle, 5-HTP takviyesi almadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.