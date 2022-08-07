Acı haberler peş peşe geldi

OYUNCU SEMİH SERGEN HAYATINI KAYBETTI

OYUNCU ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen, 91 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının oğulları Burak Sergen ve Toprak Sergen sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımla, ünlü oyuncunun vefatını duyurdu.

Kendisi gibi tiyatrocu olan Burak Sergen Instagram hesabında babasıyla olan fotoğrafının altına, "Canım babacım elveda..." notunu düşerken Toprak Sergen ise babasının doğum tarihi olan 13-5-1931'i yazarak yanına sonsuzluk işareti ekledi. Sanatçı için 8 Ağustos'ta Ankara'da Küçük Tiyatro'da bir tören yapılacak. Cenaze, öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

GÜLNİHAL DEMİR ESKİ ESİNİ TOPRAGA VERDİ

MUĞLA'DA 4 ay önce yaralı olarak hastaneye kaldırılan oyuncular Gülnihal Demir'in eski eşi ve Yiğit Dören'in babası Mustafa Dören (71), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ula ilçesinde karavanda yaşayan emekli polis memuru Dören, 8 Nisan'da birlikte içki içtiği arkadaşı G.S. tarafından sopa ile darp edilmişti. Yine G.S.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Dören ambulansla bilinci kapalı olarak kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Mustafa Dören düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verilirken, Gülnihal Demir ve oğlu Yiğit Dören, katil zanlısının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına isyan etti. ■ OSMAN AKÇA

SESLENDİRMENİN EFSANE İSMİNİ KAYBETTİK

TÜRKİYE'NİN önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan, 63 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatını, Oyuncular Sendikası duyurdu. Sosyal medya üzerindeki paylaşımda, "Seslendirme mesleğinin efsane isimlerinden, değerli ustamız ve üyemiz Sungun Babacan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi. Babacan'ın sesiyle hayat verdiği aktörler arasında Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Sean Penn, Andy Garcia, Bruce Willis, Kevin Costner, Mel Gibson gibi isimler bulunuyordu.