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Haberler Sarmaşık Hilal Cebeci kansere böyle dikkat çekti

Hilal Cebeci kansere böyle dikkat çekti

7.8.2022

Hilal Cebeci kansere böyle dikkat çekti

ŞARKICI Hilal Cebeci, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kansere yakalandığını duyurdu. 46 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sağ göğsünde kanserli hücre tespit edildiğini açıkladı. Hastalığını farkındalık yaratmak amacıyla duyurduğunu söyleyen Cebeci, açıklamalarında, "Biliyorsunuz ki tıbbi konulara çok ilgim var. Patoloji raporumu sizinle paylaşma sebebim, tıp ile ilgilenen arkadaşlar için. Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır" ifadesini kullandı.

YÜZDE YÜZ SONUÇ VERİYOR
"Lütfen 6 ayda bir meme ultrasonunuzu ihmal etmeyin" diyen Cebeci sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben çok düzenli bir şekilde bütün tetkiklerimi yaptırdığım için, 6 ayda bir ultrason, her sene mamografi, çok küçük ve çok başında yakalandı. Bu bir farkındalık olsun. Lütfen 6 ayda bir meme ultrasonunuzu ihmal etmeyin. Çünkü inanın bu kısacık dönemde fark edilen küçücük tümörler yüzde yüz sonuç veriyor ve birden nüksetmiyor.

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