Kızları için sık sık bir araya geliyorlar

Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, eski eşi Levent Veziroğlu ile Çeşme'de buluştu. Geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanan ve kızları Elisa Güzin Veziroğlu için zaman zaman bir araya gelen ikili, bu kez de Alaçatı'da bir plajda buluştu. Denize girerken kızını kucağına alan ünlü oyuncu, gün boyu eski eşi ve yanına gelen hayranları ile sohbet etti.

ANNE KIZ POZ VERDİLER

OYUNCU Şükran Ovalı, geçtiğimiz günlerde futbolcu eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela ile birlikte alışverişe çıktı. Kızlarıyla öğle yemeği yiyen çift, ardından mağazaları gezdi. Magazin muhabirlerine kızı ile poz veren Ovalı, fit görünümü ve spor şıklığı ile, minik Mihran Ela ise kameralar karşısındaki rahat ve doğal tavırları ile beğeni topladı.

RAPÇİ MURDA 'ERİK DALI' İLE COŞTURDU

ÜNLÜ rap sanatçısı Murda, Çeşme'de sahne aldığı mekanda sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Son yılların en çok dinlenilen Rap parçalarına imza atan Murda, konser esnasında 'Erik Dalı' parçasıyla hayranlarını coşturdu. Ünlü rapçi sahnede oyun havası oynarken, hayranları da büyük coşku yaşadı. Hadise ile yaptığı 'İmdat' şarkısı başta olmak üzere diğer popüler şarkılarını da seslendiren rapçiye yüzlerce hayranı da eşlik etti.

ERCAN AKGÜN