Bedia Akartürk Buharkent’i coşturdu

Buharkent Belediyesi, geleneksel Taze İncir Festivali'nin 16'ncını düzenledi. İlçede yetiştirilen taze incirin tanıtımı için yapılan festival, kortej yürüyüşü ile başladı.

Festivalin açılışına, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Atilla Koç, Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Burak Pehlivan, AK Parti Aydın milletvekilleri, AK Partili ilçe belediye başkanları, siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bando eşliğindeki yürüyüş sonrası festival alanında halk oyunları ekibi zeybek gösterisi ile büyük alkış aldı. Gösterilerinin ardından Buharkent'te yapılan yatırımlar slayt gösterisiyle izleyicilere sunuldu.



SAHNEYE ÖNCE ZEYNEP ÇIKTI

BUHARKENT 16. Taze İncir Festivalinin ilk gününde ilk olarak Zeynep Türkeş sahne aldı. Daha sonra sahneye çıkan Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Bedia Akartürk, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Akartürk'ün şarkılarına eşlik eden Buharkentliler, unutulmaz bir gece yaşadı.

İNCİRLER YARIŞTI, ÖDÜLLER DAĞITILDI

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol Buharkent'in incirin başkenti olduğunu belirterek, "İncir, bizim için önemli ve tanıtılması gereken bir ürün. İlçemizde binden fazla taze incir üreticisi var ve 25 bin ton civarında da önemli bir rekolte var. Aynı zamanda da Aydın'daki ilk incir hasadı buradan başlar. İncirde üst düzey bir kaliteye sahibiz" dedi. Festival kapsamında düzenlenen taze incir yarışmasında 1'inci olan üretici İbrahim Doğan, 2'nci olan üretici Özcan Demir ve 3'üncü olan üretici Mustafa Yıldız'a ödülleri takdim edildi. KAZIM YÖRÜKÇE