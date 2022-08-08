Hande Yener, Aliağa’yı salladı

ALİAĞA Belediyesi'nin düzenlediği 'Aliağa Sanat Günleri'nin 6. haftasında sahne alan ünlü sanatçı Hande Yener, şarkılarıyla sevenlerini coştururken sahne performansıyla da hayran bıraktı. 'Aykut Enişte 2' filmiyle başlayan etkinlikte 'Elif'in Düşleri' isimli animasyon gösterimi çocuklara keyifli anlar yaşattı. 'Ailecek Şaşkınız' isimli komedi filmi ise her yaştan ilgi gördü.

Organizasyon Melis Birkan ve Caner Cindoruk'un rol aldığı 'Yeni Bir Şarkı' isimli tiyatro oyunu ile devam etti. Yoğun ilgi gören tek perdelik oyunu Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, tiyatroseverlerle birlikte izledi. Etkinlik Hande Yener'in muhteşem konseriyle final yaptı. Avcı Ramadan Parkı'nda sevenlerinin karşısına çıkan sanatçıyı dinlemek için konser alanına binlerce müziksever akın etti. Kostümüyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan sanatçıya konser sonunda Başkan Acar tarihi helvacı kilimi hediye etti.