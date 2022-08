Şebnem ve Özge plajı podyuma çevirdi

Two Cowboys olarak anılan ve moda dünyasına farklı bir bakış açısı getiren Tuncay ve Anıl Çetin kardeşler, bu kez de Çeşme'de bir defile gerçekleştirdi. Daha önce düzenledikleri 2 farklı konsept defileyle beğeni toplayan İzmirli kardeşler, şimdi de 'Summer Fashion Show' defilesini hayata geçirdi.

Hafta sonu Çeşme Fly-Inn Beach'de gerçekleşen organizasyonda Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy başta olmak üzere toplam 15 manken görev aldı.

Bir yıl içerisinde üçüncü moda gösterilerini düzenleyen Çetin kardeşler, bu sefer kendi vintage kıyafetlerinden oluşan tasarımları ön plana çıkardı.

Yaklaşık yarım saat süren etkinliğin ardından düzenlenen after partyde, konuklar DJ Furkan Kurt ve Kerem Tekinalp'in performansı ile eğlenceye devam etti. Two Covboys, yanan ormanlara destek için Ege Orman Vakfı ile hareket ederek geceye katılan her davetli adına bir fidan bağışında bulunacaklarını belirtti. ERCAN AKGÜN