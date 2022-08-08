Soğuk içmek daha çok terletiyor

HAVA sıcaklıklarının ülke genelinde artışa geçtiği bu günlerde sağlık için beslenmeye de dikkat etmek gerekiyor. Beslenme açısından bazı küçük değişiklikler yapılarak serinlik veren ve rahatlama sağlayan çözümler üretilebileceğini söyleyen Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, sağlık sorunlarını en aza indirmek için önerilerde bulundu.

Sıvı tüketiminin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Uzel, "Özellikle hava sıcaklıklarının yüksek seyir izlediği günlerde vücudun iyon ve mineral kaybının oldukça fazla olması nedeni ile vücuda bol su ve mineral takviyesi yapılmalı.

YETERLİ SIVI ALIMI ÖNEMLİ

Susuzluk hissi olup olmamasına bakılmaksızın yeterli miktarda sıvı alımı sağlanmalı. Ayrıca içecekler tüketilirken de vücuttan su atımını artıran içecekleri çok yoğun tüketmemek gerekir. Bu tür içecekler tüketildiğinde her bir bardak içecek için 1-2 bardak su içilerek vücuttaki su dengesi korunmalı. Doktor tarafından su içiminin kısıtlandığı durumda hekim kontrolünde sıvı tüketimi yapılmalı. Sıcak havalarda soğuk su ve hatta buzlu su içilmesinin daha çok serinletici olacağı doğru bir yaklaşım değil. Çünkü soğuk su sıcaklığı mide sıcaklığından düşük olduğundan, mide ısısının yakalanması için bünye efor sarf eder ve terleme oluşabilir. Onun yerine ılık ya da oda sıcaklığında su tüketilerek vücut ritmini bozmamak sıcakla mücadele için daha iyi bir seçenek olabilir" diye konuştu.