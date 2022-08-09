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Haberler Sarmaşık atv’de aksiyon gecesi

atv’de aksiyon gecesi

9.8.2022

atv’de aksiyon gecesi

BU akşam iki aksiyon filmi arka arkaya atv ekranlarında olacak. Jackie Chan, Yang Yang, Miya Muqi'nin başrollerini paylaştığı Vanguard saat 20.00'de ekrana gelecek.

Jackie Chen'in canlandırdığı Tang Huating, Vanguard isimli, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansının kurucusu Tang Huating ve ekibinin maceralarını anlatan filmin ardından saat 22.20'de Kırılma Noktası adlı film ekrana gelecek. Luke Bracey, Edgar Ramirez, Teresa Palmer'in rol aldığı filmde bir FBI ajanının maceralarını izleyebilirsiniz.

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